Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете, победили норвежцы
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) прошла мужская эстафета 4х8 км. Сборная России заняла
второе место, уступив только сборной Норвегии.
Результат норвежцев - 1:11.25,7. Всего на 0,2 секунды
от них отстала сборная России. Третье место в активе
сборной Франции. Вторая сборная России заняла восьмое место.
За первую сборную России выступали Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, за вторую - Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Андрей Мельниченко и Евгений Дементьев.
Лыжные гонки. Кубок мира
Ля Клуза (Франция)
Мужчины. Эстафета
1. Норвегия 1:11.25,7
2. Россия (Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) +0,2
3. Франция + 7,7…
8. Россия-2 (Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Андрей Мельниченко, Евгений Дементьев) + 2.25,5.