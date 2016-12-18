Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия4 : 1Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете, победили норвежцы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) прошла мужская эстафета  4х8 км. Сборная России заняла второе место, уступив только сборной Норвегии.

Результат норвежцев - 1:11.25,7. Всего на 0,2 секунды от них отстала сборная России. Третье место в активе сборной Франции. Вторая сборная России заняла восьмое место.

За первую сборную России выступали Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, за вторую - Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Андрей Мельниченко и Евгений Дементьев.

Лыжные гонки. Кубок мира

Ля Клуза (Франция)

Мужчины. Эстафета

4х8 км

1. Норвегия 1:11.25,7

2. Россия (Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) +0,2

3. Франция + 7,7…

8. Россия-2 (Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Андрей Мельниченко, Евгений Дементьев) + 2.25,5.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Легков занял третье место на этапе Кубка мира во Франции, победил норвежец КрогНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) состоялись соревнования на дистанции 15 километров свободным стилем. В тройку призеров попал российский спортсмен Александр Легков.Александр Легков: Не боюсь доклада Макларена, потому что я чистРоссийский лыжник Александр Легков заверил, что дисквалификация после публикации второй части доклада Макларена ему не грозит. Он утверждает, что не употреблял допинг.Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спортаЖдем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта«Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.Елена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентовЕлена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентовПрезидент Федерации лыжных гонок России – возможной отмене финала Кубка мира в Тюмени и чистоте наших лыжников.Елена Вяльбе: Думаю, вторая часть доклада Макларена может коснуться лыжных гонокПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отмену проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноватьсяАмериканский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем, продолжают участвовать в гонках.Ричард Макларен: Мы оставили открытыми имена Легкова и Мусэрского, так как они уже появлялись в публичном полеГлава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он рассказал, почему были упомянуты лыжник Александр Легков и волейболист Дмитрий МусэрскийЕлена Вяльбе: Победа Устюгова придаст настроения всей командеПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в индивидуальном спринте на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.Устюгов выиграл в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеСергей Устюгов выиграл гонку в индивидуальном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.Сундбю выиграл лыжную гонку на 30 километров, Легков – пятыйВ Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 30 километров свободным стилем с раздельным стартом победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.Нисканен победил в классической гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных – восьмойОлимпийский чемпион в командном спринте в Сочи Ииво Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стиле на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мираЛыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.Елена Вяльбе: Легков выздоровел и выступит на первом этапе Кубка мира в ФинляндииПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков выздоровел и примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет 26-27 ноября в финской Руке.Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мираСтарший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков сообщил, что олимпийский чемпион Александр Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира.Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в ФинляндииРоссийский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкамПеред стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл»В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл»московской зоне отдыха «Битца» в рамках проекта «Спорт во благо» во второй раз прошел благотворительный забег по пересеченной местности – «Добрый грязный трейл».Федерация лыжных гонок России расторгла контракт с тренером БургермайстеромФедерация лыжных гонок России (ФЛГР) прекратила сотрудничество с тренером Рето Бургермайстером, сообщила президент федерации Елена Вяльбе.Анфиса Резцова: Легкову бы в тренеры пойти, а он все туда же... В депутатыТрехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не считает необходимым привлекать в российский спорт иностранных тренеров.Александр Легков: Нужно равняться на Фелпса и Болта, завоевывать столько же медалейРоссийский лыжник Александр Легков рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости
Евгений Белов
Евгений Беловвсе новости
Александр Легков
Александр Легковвсе новости