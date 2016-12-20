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НХЛ. «Филадельфия» - «Нэшвилл», «Сент-Луис» - «Эдмонтон» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

20 декабря

Матч

Каролина - Детройт - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перенесен

Место и дата

20 декабря 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Нэшвилл - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Макдональд (Ворачек, Проворов), 10:32 (1:0).

Место и дата

20 декабря 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Анахайм - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Мэттьюз (Зайцев, Хьюман), 27:27 (1:0).

Место и дата

20 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Эдмонтон - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Бродзяк (Шаттенкирк), 4:20 (1:0). Питлик (Драйзайтль), 11:44 (1:1). Тарасенко (Фаббри, Парайко), 12:17 (2:1).

Место и дата

20 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Калгари

Место и дата

20 декабря 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

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