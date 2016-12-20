НХЛ. «Филадельфия» - «Нэшвилл», «Сент-Луис» - «Эдмонтон» и другие матчи

День в истории. Андрею Маркову – 38 лет!

День в истории. Андрею Маркову – 38 лет! 20 декабря свой 38-й день рождения отмечает российский хоккеист, защитник «Монреаля» Андрей Марков.

Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.