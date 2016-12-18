Александр Касперович: Не хотелось бы, чтобы мы понесли какое-то наказание

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поделился эмоциями в ожидании вердикта IBU в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

- Давайте не будем лукавить, конечно, мы все переживаем, и не хотелось бы, чтобы мы понесли какое-то наказание. Команда готовится, команда столько трудилась. Тем более, что молодые ребята ворвались в элиту. Поэтому, конечно, переживаем и внутри обсуждаем, ждем 22 декабря и того, что нам будет предъявлено, и там уже будут решать, - передает слова Касперовича ТАСС.

Напомним, ранее независимая комиссия WADA передала Международному союзу биатлонистов список, содержащий 31 фамилию российских спортсменов, подозреваемых в применении допинга.

Андерс Бессеберг заявил о создании особой экспертной комиссии, которая проанализирует доказательную базу и вынесет свой вердикт до 22 декабря.

Ряд зарубежных звезд, в частности, Мартен Фуркад и Габриэла Коукалова, заявили о своем намерении бойкотировать старты Кубка мира, если к нарушителям не будут применены самые суровые санкции.