Дмитрий Бычков переизбран на пост президента Федерации скалолазания России (ФСР), сообщил пресс-атташе ФСР Алексей Сергунин.

Отчетно-выборная конференция федерации прошла в Москве сегодня. Выборы главы организации проходили на безальтернативной основе, так как была подана только одна заявка.

«Президентом Федерации скалолазания России был избран Дмитрий Бычков, вице-президентами стали Юрий Скурлатов, Владимир Маламид и Евгений Чернышев», - цитирует Сергунина ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет в августе включил каратэ, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.