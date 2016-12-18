Коукалова выиграла масс-старт в Нове Место, Акимова - десятая
На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялся женский масс-старт. Победу одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.
Габриэла на финише не позволила обойти себя немке Лауре Дальмайер, которая стала второй, отстав на 3,1 секунды. Замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер. Единственная представительница сборной России Татьяна Акимова заняла десятое место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира
Нове Место (Чехия)
Масс-старт. Женщины
1. Габриэла Коукалова (Чехия) 34.42.1 (1)
2. Лаура Дальмайер (Германия) + 3,1 (2)
3. Доротея Вирер (Италия) + 9,7 (1)...
10. Татьяна Акимова (Россия) + 48,1 (2)
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