Мартен Фуркад: На Рождество придется есть много шоколада, значит, после паузы я буду в плохой форме

Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове Место, в котором он занял первое место.

«Я воодушевлен, это была очень напряженная гонка. Я нервничал на стрельбе. Думаю, это почувствовали все. Вчера и сегодня я хорошо чувствовал себя на лыжне. Было ощущение, что я мог гнать изо всех сил и быстро восстанавливаться. Начало сезона получилось просто фантастическим.

Немного расстроен, что теперь наступает пауза. Мне не хотелось бы останавливаться. К тому же, впереди Рождество, а это значит, придется есть много шоколада, поэтому после перерыва вернусь в плохой форме (смеется). Но если серьезно, я рад снова увидеть свою дочку и провести время с семьей», – приводит слова Фуркада официальный сайт IBU.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Фуркада семь побед, в том числе три – на этапе в Чехии.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки