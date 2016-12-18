Анна Погорилая: Настроена показать на чемпионате России свой максимум

Фигуристка Анна Погорилая рассказала о своих ожиданиях от предстоящего в Челябинске чемпионата России.

Напомним, неделю назад в Марселе она заняла третье место в Финале Гран-при. Чемпионат России пройдет 22-24 декабря и станет отбором в состав сборной России на чемпионат Европы в чешской Остраве.

«После Финала Гран-при мне удалось отдохнуть, и сейчас мы как раз готовимся к чемпионату России. Настроение спокойное пока. Мандража нет. Но у меня нет такого, чтобы я перед стартами всегда либо волновалась, либо была спокойна - всегда по-разному. Я в любом случае настроена показать на чемпионате России свой максимум. На чемпионате России всегда высокая конкуренция, так что это будет не самый легкий старт», - цитирует Погорилую «Р-Спорт».