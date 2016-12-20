День в истории. Софье Просвирновой – 19 лет!

20 декабря свое 19-летие празднует одна из самых талантливых шорт-трекисток современности, россиянка Софья Просвирнова.

Софья начинала заниматься шорт-треком в родном Санкт-Петербурге. Первый тренер - Светлана Третьякова.

В начале осени 2013-го Софья в 15-летнем возрасте успешно прошла отбор на взрослые этапы Кубка мира. По результатам выступления на них, главным тренером сборной России Себастьяном Кросом уже в ноябре того же года Софья была включена в состав сборной команды на Олимпиаду-2014 в Сочи.

Софья Просвирнова - победительница в эстафете и серебряный призер в многоборье чемпионата Европы-2015. Многократная чемпионка России. Двукратный победитель Европейского юношеского Олимпийского фестиваля-2013. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2013 в эстафете.