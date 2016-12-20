Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Софье Просвирновой – 19 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

20 декабря свое 19-летие празднует одна из самых талантливых шорт-трекисток современности, россиянка Софья Просвирнова.

Софья начинала заниматься шорт-треком в родном Санкт-Петербурге. Первый тренер - Светлана Третьякова.

В начале осени 2013-го Софья в 15-летнем возрасте успешно прошла отбор на взрослые этапы Кубка мира. По результатам выступления на них, главным тренером сборной России Себастьяном Кросом уже в ноябре того же года Софья была включена в состав сборной команды на Олимпиаду-2014 в Сочи.

Софья Просвирнова - победительница в эстафете и серебряный призер в многоборье чемпионата Европы-2015. Многократная чемпионка России. Двукратный победитель Европейского юношеского Олимпийского фестиваля-2013. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2013 в эстафете.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Софья Просвирнова: Начали закладывать базу, чтобы хорошо выступить на Олимпиаде в КорееПетербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала о подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане.Просвирнова стала победительницей чемпионата Москвы по шорт-трекуПетербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова выиграла забег на 500 м в финале чемпионата Москвы.Женская сборная России заняла третье место в эстафете на ЧМ по шорт-трекуНа чемпионате мира по шорт-трек в Сеуле (Южная Корея) завершилась женская эстафета. Третье место заняла сборная России.Просвирнова не выступит на чемпионате Европы в СочиДвукратная чемпионка Европы Софья Просвирнова не успела восстановиться к чемпионату Европы в Сочи.Просвирнова пропустит ЧЕ в Сочи и этапы Кубка мираТренерский штаб сборной России по шорт-треку назвал состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт 22-24 января в Сочи, сообщает «Весь спорт».Новый год на льду и в самолете. Лучшие новогодние истории героев наших текстовНовый год на льду и в самолете. Лучшие новогодние истории героев наших текстовНакануне Нового года Spb.Sovsport.ru попросил героев своих материалов рассказать самые любопытные истории, связанные с этим праздникомСофья Просвирнова: Чувствую себя нормально, на ногу, правда, не наступаюЛидер женской сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова сообщила, что ей предстоит пройти контрольное обследование 5 января, после которого станет ясно, сможет ли она принять участие в домашнем чемпионате Европы.Определен предварительный состав сборной России по шорт-треку на чемпионат Европы в СочиСтал известен предварительный состав сборной России по шорт-треку на домашний чемпионат Европы, который пройдет в Сочи. Об этом сообщил представитель пресс-службы Союза конькобежцев России (СКР).Назван состав сборной России на третий и четвертый этапы Кубка мираТренерский штаб сборной России по шорт-треку назвал состав команды на третий и четвертый этапы Кубка мира.Женская сборная России снова стала третьей в эстафете на Кубке мираЖенская сборная России заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Торонто.Женская сборная России заняла третье место в эстафете в МонреалеЖенская сборная России по шорт-треку стала третьей в эстафете на первом этапе Кубка мира в Монреале.Просвирнова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в МонреалеПетербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова стала третьей на дистанции 500 метров на канадском этапе Кубка мира в Монреале.Ан, Елистратов и Просвирнова не примут участие в чемпионате России на отдельных дистанцияхВиктор Ан, Семен Елистратов, Дмитрий Мигунов и Софья Просвирнова не выступят в чемпионате России на отдельных дистанциях в Рыбинске.Cофья Просвирнова: Попадание в суперфинал для меня большой успехРоссийская спортсменка Софья Просвирнова после суперфинала на 3000 метров на чемпионате мира по шорт-треку прокомментировала итоги своего выступления на московском первенстве планеты.Софья Просвирнова прошла в полуфинал на дистанции 1000 метров на чемпионата мираНа проходящем в Москве чемпионате мира по шорт-треку россиянка Софья Просвирнова пробилась в полуфинал соревнований на 1000 метров.Просвирнова не попала в полуфинал чемпионата мира на дистанции 500 метровДвукратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова не пробилась в полуфинал чемпионата мира в Москве на дистанции 500 метров.Фонтана стала чемпионкой мира на дистанции 1500 метров, Просвирнова - шестаяИтальянская спортсменка Арианна Фонтана стала чемпионкой мира на дистанции 1500 метров.Просвирнова будет участвовать в заезде за право выйти в финал чемпионата мираВ Москве проходит чемпионат мира по шорт-треку.Софья Просвирнова: После «полуторки» стало ужасно тяжелоРоссийская шорт-трекистка Софья Просвирнова призналась, что после непрофильной стайерской дистанции 1500 метров в первый день чемпионата мира в Москве ей казалось, что она не сможет собраться на следующие забеги из-за упадка сил, но ее опасения не оправдались.Просвирнова и Константинова - в составе сборной России на чемпионат мираГлавный тренер сборной России по шорт-треку Себастьян Крос назвал состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Москве.

Софья Просвирнова
Софья Просвирновавсе новости