День в истории. Софье Просвирновой – 19 лет!
20 декабря свое 19-летие празднует одна из самых талантливых
шорт-трекисток современности, россиянка Софья Просвирнова.
Софья начинала заниматься шорт-треком в родном
Санкт-Петербурге. Первый тренер - Светлана Третьякова.
В начале осени 2013-го Софья в 15-летнем возрасте успешно
прошла отбор на взрослые этапы Кубка мира. По результатам выступления на них,
главным тренером сборной России Себастьяном Кросом уже в ноябре того же года
Софья была включена в состав сборной команды на Олимпиаду-2014 в Сочи.
Софья Просвирнова - победительница в эстафете и серебряный
призер в многоборье чемпионата Европы-2015. Многократная чемпионка России.
Двукратный победитель Европейского юношеского Олимпийского фестиваля-2013.
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2013 в эстафете.