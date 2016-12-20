День в истории. Андрею Маркову – 38 лет!

20 декабря свой 38-й день рождения отмечает российский хоккеист, защитник «Монреаля» Андрей Марков.

Андрей Марков родился в Воскресенске. Начал профессиональную карьеру в местном «Химике», в составе которого выступал с 1995 по 1998 год. Затем перешел в московское «Динамо», где провел еще два сезона. В том же 1998-м на драфте НХЛ Андрей Марков был выбран «Монреалем» под общим 162-м номером.

За «Канадиенс» Андрей Марков выступает с 2000 года. Во время локаута в НХЛ Марков в сезоне-2004/2005 играл за московское «Динамо», а в сезоне-2012/2013 – за «Витязь».

Вместе с «Динамо» Андрей Марков побеждал в чемпионатах России в 2000 и 2005 годах. В составе сборной России Андрей Марков выигрывал чемпионат мира-2008, а также дважды был бронзовым призером – в 2005-м и 2007-м.

Андрей Марков - участник Матча всех звезд НХЛ – в 2008 и 2009 годах.