Олег Скворцов: Команда «Принцев» – будущее российских шахмат

В Центральном доме шахматиста проходит турнир «Щелкунчик», одним из организаторов которого является известный шахматный меценат Олег Скворцов.

Участников и гостей турнира на церемонии открытия приветствовали исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Гости вечера минутой молчания почтили память ушедших в 2016 году шахматистов - Ивана Букавшина, Виктора Корчного, Марка Дворецкого, Юрия Елисеева, Марка Тайманова, Самуила Жуховицкого, Евгения Гика.

В турнире участвуют четыре команды: две мужских («Короли» и «Принцы») и две женских («Королевы» и «Принцессы»).

Команду «Королей» составили опытные гроссмейстеры: Борис Гельфанд, Алексей Дреев, Александр Морозевич и Алексей Широв.

«Принцы»: Григорий Опарин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Владимир Федосеев.

Команда «Королев»: Галина Струтинская, Алиса Галлямова, Екатерина Ковалевская, Елена Заяц.

Команда «Принцесс»: Елизавета Соложенкина, Полина Шувалова, Александра Мальцевская, Александра Дмитриева.

Приз за самую красивую партию турнира – два билета на балет «Щелкунчик».

Вчера в 1-м туре в классические шахматы «Короли» уступили чистолюбивым «Принцам» 3:5. А вот опытные «Королевы» были сильнее «Принцесс» - 5:3.

Сегодня пройдет 2-й тур классики. Кроме этого, согласно регламента, команды померяться силами еще и в быстрые шахматы. Турнир завершится 22 декабря.

«Советский спорт» поговорил с организатором турнира Олегом Скворцовым.

- Мы в нынешнем «Щелкунчике» ввели очень серьезный бонус: шахматист, который покажет в споре «Королей» и «Принцев» абсолютно лучший результат, получит путевку на супертурнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge, турнир пройдет в Цюрихе 12-17 апреля 2017 года, - рассказал Олег Скворцов. -

В нашем турнире в Цюрихе изменился регламент, поэтому Борис Гельфанд, который сейчас участвует в «Щелкунчике» здесь, в Москве, уже получил путевку в Цюрих. Он заменил французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, который отказался по личным причинам. Хочу напомнить, что в 2014 году наш турнир в Цюрихе был высшей, 23-й

категории, в истории шахмат.

- Почему выбор пал на Гельфанда?

- По нескольким причинам: он не просто один из сильнейших гроссмейстеров мира, но и лично был знаком с Виктором Корчным. Если Борис покажет лучший результат сейчас в Москве на «Щелкунчике», то в Цюрих поедет шахматист, показавший второй результат.

- Но ведь цель «Щелкунчика» шире, чем разыграть путевку на супертурнир в Цюрих, хотя такой приз сам по себе стоит много.

- Безусловно – цель шире. Посмотрите на команду «Принцев»: эти молодые ребята – и есть будущее российских шахмат. Эта команда играла на первом «Щелкунчике» в 2014 году. И сыграли ребята тогда блестяще. Для них это прекрасный шанс попасть в супертурнир и сыграть там с Владимиром Крамником, Виши Анандом и другими ведущими гроссмейстерами мира. Мы должны уже сейчас уделять внимание воспитанию следующего поколения российских шахмат. Да, Сергей Карякин только что играл матч на первенство мира. Он молод и впереди у Сергея еще много лет карьеры, но все же – Карякина, Крамника, Грищука, Свидлера кто-то должен страховать. И вот организацией «Щелкунчика» мы как раз эти цели и преследуем.

В заключение назовем участников турнира в Цюрихе, который в 2017 году будет носить имя Виктора Корчного: Владимир КРАМНИК (Россия), Вишванатан АНАНД (Индия),

Хикару НАКАМУРА (США), Ян НЕПОМНЯЩИЙ, Пётр СВИДЛЕР (оба - Россия), Борис ГЕЛЬФАНД (Израиль), Янник ПЕЛЛЕТЬЕ (Швейцария).