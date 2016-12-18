Олег Скворцов: Команда «Принцев» – будущее российских шахмат
В Центральном доме шахматиста проходит турнир «Щелкунчик»,
одним из организаторов которого является известный шахматный меценат Олег Скворцов.
Участников
и гостей турнира на церемонии открытия приветствовали исполнительный директор
РШФ Марк Глуховский и президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.
Гости
вечера минутой молчания почтили память ушедших в 2016 году шахматистов - Ивана
Букавшина, Виктора Корчного, Марка Дворецкого, Юрия Елисеева, Марка Тайманова,
Самуила Жуховицкого, Евгения Гика.
В
турнире участвуют четыре команды: две мужских («Короли» и «Принцы») и две
женских («Королевы» и «Принцессы»).
Команду «Королей» составили опытные гроссмейстеры: Борис
Гельфанд, Алексей Дреев, Александр Морозевич и Алексей Широв.
«Принцы»: Григорий Опарин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и
Владимир Федосеев.
Команда «Королев»: Галина Струтинская, Алиса Галлямова,
Екатерина Ковалевская, Елена Заяц.
Команда «Принцесс»: Елизавета Соложенкина, Полина Шувалова, Александра
Мальцевская, Александра Дмитриева.
Приз
за самую красивую партию турнира – два билета на балет «Щелкунчик».
Вчера
в 1-м туре в классические шахматы «Короли» уступили
чистолюбивым «Принцам» 3:5. А вот опытные «Королевы» были
сильнее «Принцесс» - 5:3.
Сегодня
пройдет 2-й тур классики. Кроме этого, согласно регламента, команды померяться
силами еще и в быстрые шахматы. Турнир завершится 22 декабря.
«Советский
спорт» поговорил с организатором турнира Олегом Скворцовым.
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Мы в нынешнем «Щелкунчике» ввели очень
серьезный бонус: шахматист, который покажет в споре
«Королей» и «Принцев» абсолютно лучший результат, получит путевку на
супертурнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge, турнир пройдет в Цюрихе 12-17
апреля 2017 года, - рассказал Олег Скворцов. -
В
нашем турнире в Цюрихе изменился регламент, поэтому Борис Гельфанд, который
сейчас участвует в «Щелкунчике» здесь, в Москве, уже получил путевку в Цюрих.
Он заменил французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, который отказался
по личным причинам. Хочу напомнить, что в 2014 году наш турнир в Цюрихе был
высшей, 23-й
категории,
в истории шахмат.
- Почему выбор пал на Гельфанда?
- По нескольким причинам: он не просто один
из сильнейших гроссмейстеров мира, но и лично был знаком с Виктором Корчным.
Если Борис покажет лучший результат сейчас в Москве на «Щелкунчике», то в Цюрих
поедет шахматист, показавший второй результат.
- Но ведь цель «Щелкунчика» шире, чем разыграть путевку на
супертурнир в Цюрих, хотя такой приз сам по себе стоит много.
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Безусловно – цель шире. Посмотрите на команду «Принцев»: эти молодые ребята – и
есть будущее российских шахмат. Эта команда играла на первом «Щелкунчике» в
2014 году. И сыграли ребята тогда блестяще. Для них это прекрасный шанс попасть
в супертурнир и сыграть там с Владимиром Крамником, Виши Анандом и другими
ведущими гроссмейстерами мира. Мы должны уже сейчас уделять внимание воспитанию
следующего поколения российских шахмат. Да, Сергей Карякин только что играл
матч на первенство мира. Он молод и впереди у Сергея еще много лет карьеры, но
все же – Карякина, Крамника, Грищука, Свидлера кто-то должен страховать. И вот
организацией «Щелкунчика» мы как раз эти цели и преследуем.
В
заключение назовем участников турнира в Цюрихе, который в 2017 году будет
носить имя Виктора Корчного: Владимир КРАМНИК (Россия),
Вишванатан АНАНД (Индия),
Хикару НАКАМУРА (США), Ян НЕПОМНЯЩИЙ, Пётр СВИДЛЕР (оба - Россия), Борис ГЕЛЬФАНД (Израиль), Янник ПЕЛЛЕТЬЕ (Швейцария).