«Енисей» дома обыграл «Цмоки-Минск»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и
«Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:70 в пользу
«Енисея».
В составе победителей самым результативным стал Сулейман
Браймох, который набрал 21 очко. У «Цмоки-Минск» 20 очков в активе Александра
Кудрявцева.
«Енисей» занимает седьмое место. «Цмоки-Минск» на девятом
месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Енисей - Цмоки-Минск - 88:70
Место и дата
18 декабря 15:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция
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