Алексей Урманов: Пока рано говорить, выступит ли Липницкая в нынешнем сезоне

Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. Он отметил, что не знает, выступит ли она в текущем сезоне.

«Юля будет лечиться. После того, как Юля залечит травму, тогда и посмотрим, будет ли (выступать дальше в сезоне). Пока рано говорить об этом.

К сожалению, Юля получила травму. Это жизнь, ничего тут такого сверхудивительного нет. Юля травмировала и без того не совсем здоровую спину, с которой у нее проблемы. Беда не приходит одна», - цитирует Урманова «Р-Спорт».

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы.

В ближайшее время спортсменка вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение. Напомним, в начале ноября Липницкой на московском этапе Гран-при пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за травмы.