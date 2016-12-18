Алексей Урманов: Пока рано говорить, выступит ли Липницкая в нынешнем сезоне
Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов
рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. Он отметил, что не знает,
выступит ли она в текущем сезоне.
«Юля будет лечиться. После того, как Юля залечит травму, тогда и
посмотрим, будет ли (выступать дальше в сезоне). Пока рано говорить об этом.
К сожалению, Юля получила травму. Это жизнь, ничего тут такого
сверхудивительного нет. Юля травмировала и без того не совсем здоровую спину, с
которой у нее проблемы. Беда не приходит одна», - цитирует Урманова «Р-Спорт».
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях
фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за
травмы.
В ближайшее время спортсменка вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение. Напомним, в начале ноября Липницкой на московском этапе Гран-при пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за травмы.