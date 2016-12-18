Хиршер победил в слаломе-гиганте в Альта Бадии

Серебряный призер Олимпийских игр Марсель Хиршер стал победителем слалома-гиганта на этапе Кубка мира в Альта Бадии (Италия).

По итогам двух попыток 27-летний австриец опередил на 0,71 секунды француза Матье Фавра. Третье место занял итальянец Флориан Эйсат.

Для Хиршера эта победа стала 41-й на этапах Кубка мира и второй в нынешнем сезоне. Ранее он был первым в слаломе на этапе в финском Леви.

Отметим, что Хиршер побеждает в слаломе-гиганте в Альта Бадии четвертый год подряд.

Представитель России Александр Андриенко не квалифицировался во вторую попытку.

Альта Бадиа (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом-гигант

1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.32,89

2. Матье Фавр (Франция) – +0,71

3. Флориан Эйсат (Италия) – +1,10