Хиршер победил в слаломе-гиганте в Альта Бадии
Серебряный призер
Олимпийских игр Марсель Хиршер стал победителем слалома-гиганта на этапе Кубка
мира в Альта Бадии (Италия).
По итогам двух попыток 27-летний австриец опередил на 0,71 секунды француза Матье Фавра. Третье место занял итальянец Флориан Эйсат.
Для Хиршера эта победа стала 41-й на этапах Кубка мира и второй в нынешнем сезоне. Ранее он был первым в слаломе на этапе в финском Леви.
Отметим, что Хиршер побеждает в слаломе-гиганте в Альта Бадии четвертый год подряд.
Представитель России Александр Андриенко не квалифицировался во вторую попытку.
Альта Бадиа (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Слалом-гигант
1. Марсель Хиршер
(Австрия) – 2.32,89
2. Матье Фавр
(Франция) – +0,71
3. Флориан Эйсат
(Италия) – +1,10
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