Емельяненко переизбран на пост президента Союза ММА России
Известный российский боец Федор Емельяненко переизбран на пост президента Союза ММА России.
Это решение было принято сегодня на отчетно-выборной конференции организации.
Емельяненко возглавляет Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. Также 40-летний глава союза остается действующим спортсменом. Свой следующий поединок Емельяненко проведет 18 февраля в Сан-Хосе (США) против американца Мэтта Митриона.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически