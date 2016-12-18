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Емельяненко переизбран на пост президента Союза ММА России

Источник:  ТАССКомментарии

Известный российский боец Федор Емельяненко переизбран на пост президента Союза ММА России.

Это решение было принято сегодня на отчетно-выборной конференции организации.

Емельяненко возглавляет Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. Также 40-летний глава союза остается действующим спортсменом. Свой следующий поединок Емельяненко проведет 18 февраля в Сан-Хосе (США) против американца Мэтта Митриона.



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