«Нижний Новгород» дома обыграл «Парму»
Матч
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Пармой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 115:94 в пользу «Нижнего
Новгорода».
В составе
победителей самым результативным стал Кенни Бойнтон, который набрал 21 очко. У «Пармы»
26 очков в активе Данило Анджушича.
«Нижний Новгород» занимает десятое место. «Парма» проиграла все матчи и идет последней.
Единая
лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
18 декабря 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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