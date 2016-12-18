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«Нижний Новгород» дома обыграл «Парму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Пармой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 115:94 в пользу «Нижнего Новгорода».

В составе победителей самым результативным стал Кенни Бойнтон, который набрал 21 очко. У «Пармы» 26 очков в активе Данило Анджушича.

«Нижний Новгород» занимает десятое место. «Парма» проиграла все матчи и идет последней.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Нижний Новгород - Парма

Место и дата

18 декабря 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция


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