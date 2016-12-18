«Нижний Новгород» дома обыграл «Парму»

Стефан Маркович: Против команд уровня УНИКСа нужно выкладываться по полной весь матч, а не отдельными отрезками

Защитник «Зенита» Стефан Маркович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа, который прошел в Санкт-Петербурге (84:95).