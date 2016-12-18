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Татьяна Акимова: Не отказалась бы стартовать еще и завтра

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

26-летняя российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление на 3-м этапе Кубка мира, где выиграла две медали, а в масс-старте замкнула топ-10.

– Можно ли назвать эту неделю одной из самых счастливых в вашей жизни?
– Да, это точно самая счастливая неделя в моей жизни. Здесь сбылись мечты, которые еще недавно казались мне неосуществимыми.

– Но теперь вы мечтаете о большем?
– Ну конечно, да.

– Каковы планы на ближайшее время?
– Во-первых, это сбор в Хохфильцене. Новый год мы тоже отметим там.

– Как сегодня для вас прошла эта гонка?
– Самочувствие было отличным, очень понравилось сегодня бежать. Мне по душе было работать в группе с лидерами, кого-то догонять, кого-то даже обгонять. Вообще я очень люблю контактные гонки. Я себя так хорошо чувствую, что не отказалась бы стартовать еще и завтра.

– Чувствуете, что от гонки к гонке у вас появляется больше уверенности?
– Да, именно так.

– Что случилось на третьем рубеже, когда вы допустили два промаха, а до этого шли первой?
– Наверное, то, что я шла первой не сильно повлияло на мою стрельбу. Просто не удалось сконцентрироваться на этот раз.

Кубок мира
3-й этап
Нове Место (Чехия)
Женщины
Масс старт. 12,5 км
Четыре огневых рубежа

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 34.42,1 (0+1+0+0=1)
2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 3,1 (2+0+0+0=2)
3. Доротеа Вирер (Италия) – 9,7 (1+0+0+0=1)
4. Ванесса Хинц (Германия) – +15,5 (0+0+1+0=1)
5. Марте Олсбю (Норвегия) – +21,6 (1+1+0+0=2)
6. Франциска Пройсс (Германия) – +26,8 (0+1+1+0=2)
7. Мари Дорен-Абер (Франция) – +33,2 (1+0+0+1=2)
8. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +39,9 (1+1+0+1=3)
9. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) – +43,1 (0+0+1+1=2)
10. Татьяна Акимова (Россия) – +48,1 (0+0+2+0=2)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Дальмайер – 29.52,4
2. Макарайнен – +17,9
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +20,9
4. Жюстин Бреза (Франция) – +21,4
5. Коукалова – +32,1
12. Акимова – +50,8тр

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