Стефано Пиоли: «Интер» играл умно и остро
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился впечатлениями
после матча против «Сассуоло» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда
победила со счетом 1:0.
«Нам нужно очень стараться, потому что любой матч для нас
ключевой. Мы давно не побеждали на выезде, но сегодня мы сыграли остро и умно.
Жаль, что мы не обеспечили себе победу раньше, у нас были хорошие шансы удвоить
преимущество.
«Сассуоло» пытался отыграться, но у них был только один
реальный момент. Мы провели этот матч с отличным настроем. После гола нам нужно
было двигаться лучше, но иногда соперник заставляет вас играть логнболлами и уменьшать темп. Сегодня мы много раз пробили
в створ ворот. Мы довольный этой победой, но теперь концентрируемся на матче с «Лацио»,-
цитирует Пиоли Football Italia.
Единственный
мяч на 47-й минуте забил полузащитник гостей Антонио Кандрева.
Команда
из Милана с 27 очками занимает на данный момент седьмое место, ее сегодняшний
соперник с 17 баллами – на 15-й строчке.
В следующем туре «Интер» 21 декабря примет «Лацио», а «Сассуоло» днем позже сыграет на выезде с «Кальяри».
Матч
Голы
Кандрева 47 (0:1).
Состав
Сассуоло: Консильи, Лирола, Делль'Орко, Антей, Ачерби, Маццители (Йемелло, 77), Пеллегрини (Миссироли, 60), Риччи (Матри, 60), Сенси, Рагуза, Дефрель
Интер: Ханданович, Ансалди, Д'Амброзио, Мурильо, Миранда, Мариу (Банега, 69), Кандрева (Габриэл, 90), Перишич, Мело, Брозович, Икарди
Предупреждения:
Миссироли, 61 - Мариу, 68; Брозович, 72; Мело, 75; Габриэл, 90
Удаления:
нет - Мело, 90
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
18 декабря 14:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция