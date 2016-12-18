Стефано Пиоли: «Интер» играл умно и остро

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился впечатлениями после матча против «Сассуоло» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Нам нужно очень стараться, потому что любой матч для нас ключевой. Мы давно не побеждали на выезде, но сегодня мы сыграли остро и умно. Жаль, что мы не обеспечили себе победу раньше, у нас были хорошие шансы удвоить преимущество.

«Сассуоло» пытался отыграться, но у них был только один реальный момент. Мы провели этот матч с отличным настроем. После гола нам нужно было двигаться лучше, но иногда соперник заставляет вас играть логнболлами и уменьшать темп. Сегодня мы много раз пробили в створ ворот. Мы довольный этой победой, но теперь концентрируемся на матче с «Лацио»,- цитирует Пиоли Football Italia.

Единственный мяч на 47-й минуте забил полузащитник гостей Антонио Кандрева.

Команда из Милана с 27 очками занимает на данный момент седьмое место, ее сегодняшний соперник с 17 баллами – на 15-й строчке.

В следующем туре «Интер» 21 декабря примет «Лацио», а «Сассуоло» днем позже сыграет на выезде с «Кальяри».