Минспорта наградил Тимченко и Каменского за вклад в развитие физической культуры и спорта

Руководители и сотрудники Континентальной хоккейной лиги получили награды за вклад в развитие физической культуры и спорта в честь 70-летия отечественного хоккея, сообщает официальный сайт КХЛ.

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и вице-президент «Спартака» Валерий Каменский были награждены почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Руководитель фотоагентства лиги получил медаль Николая Озерова за пропаганду физической культуры и спорта, а еще 22 сотрудникам КХЛ были объявлены благодарности от лица министра спорта РФ.

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14 декабря министерство спорта выпустило приказ «О награждении ведомственными наградами» в честь 70-летия отечественного хоккея. Также почетными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждены главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг и другие. С полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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