Томас Бах: Я в ужасе от данных в докладе Макларена

Президент Международного олимпийского комитета прокомментировал расследование независимой комиссии ВАДА.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Бах вновь встал на защиту решения об отказе дисквалифицировать сборную России в полном составе перед Играми в Рио.

-- Макларену был задан вопрос, был ли Олимпийский комитет России вовлечен в систему манипуляций с допинг-пробами, и он дал отрицательный ответ, -- сказал Бах.

Что касается данных о том, что пробы 12-ти российских медалистов Олимпийских и шести – Паралимпийских игр якобы были подменены, Бах заявил:

-- Я в ужасе от этого. И – в ярости. Но ни гнев, ни страх не являются хорошими советчиками. Я спрашиваю себя, что теперь делать? Что нужно сделать для того, чтобы это не повторилось?

-- В отличие от первого доклада, второй доклад профессора Макларена дает более точную картину, и конкретно указывает, какие лица и организации были вовлечены в манипуляции с пробами. Две комиссии МОК работают сейчас с данными расследования и параллельно – с комиссией Виталия Смирнова. Важнейший вопрос сейчас: что русские ответят во время слушаний комиссий МОК.