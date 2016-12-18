Антонио Кандрева: «Интер» заслужил победу

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился впечатлениями после матча против «Сассуоло» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Это заслуженная и очень важная победа. Она добавит нам веры в себя. Я делаю то, что мне говорят и стараюсь играть как можно лучше. Стараюсь показать свои сильные стороны в интересах команды, и сегодня это сработало. Мы все тренируемся и жертвуем собой ради команды. Здесь нет секрета. Нам нужно продолжать в том же духе», - цитирует Кандреву Football Italia.

Именно Кандрева забил единственный мяч в этой игре. Команда из Милана с 27 очками занимает на данный момент седьмое место, ее сегодняшний соперник с 17 баллами – на 15-й строчке.

В следующем туре «Интер» 21 декабря примет «Лацио», а «Сассуоло» днем позже сыграет на выезде с «Кальяри».