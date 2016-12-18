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Антонио Кандрева: «Интер» заслужил победу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился впечатлениями после матча против «Сассуоло» в чемпионате Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Это заслуженная и очень важная победа. Она добавит нам веры в себя. Я делаю то, что мне говорят и стараюсь играть как можно лучше. Стараюсь показать свои сильные стороны в интересах команды, и сегодня это сработало. Мы все тренируемся и жертвуем собой ради команды. Здесь нет секрета. Нам нужно продолжать в том же духе», - цитирует Кандреву Football Italia.

Именно Кандрева забил единственный мяч в этой игре. Команда из Милана с 27 очками занимает на данный момент седьмое место, ее сегодняшний соперник с 17 баллами – на 15-й строчке.

В следующем туре «Интер» 21 декабря примет «Лацио», а «Сассуоло» днем позже сыграет на выезде с «Кальяри».

Матч

Сассуоло - Интер - 0:1 (0:0)

Голы

Кандрева 47 (0:1).

Состав

Сассуоло: Консильи, Лирола, Делль'Орко, Антей, Ачерби, Маццители (Йемелло, 77), Пеллегрини (Миссироли, 60), Риччи (Матри, 60), Сенси, Рагуза, Дефрель

Интер: Ханданович, Ансалди, Д'Амброзио, Мурильо, Миранда, Мариу (Банега, 69), Кандрева (Габриэл, 90), Перишич, Мело, Брозович, Икарди

Предупреждения:

Миссироли, 61 - Мариу, 68; Брозович, 72; Мело, 75; Габриэл, 90

Удаления:

нет - Мело, 90

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

18 декабря 14:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция


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