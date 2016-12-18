«Саутгемптон» на выезде обыграл «Борнмут»
Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Саутгемптоном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Саутгемптона».
В составе победителей отличились Райан Бертран и Джей Родригес,
который сделал дубль. У «Борнмута» гол в активе Натана Аке.
«Саутгемптон» набрал 24 очка и занимает седьмое место в
чемпионате Англии. У «Борнмута» 21 очко и десятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Борнмут - Саутгемптон - 1:3 (1:1)
Голы
Аке 6 (1:0). Бертран 14 (1:1). Родригес 48 (1:2). Родригес 85 (1:3).
Состав
Борнмут: Боруц, Кук С., Дэниелс, Фрэнсис, Аке, Смит А., Артер, Кинг (Айб, 72), Пью (Фрейзер, 55), Уилшер, Уилсон К. (Афобе, 64)
Саутгемптон: Форстер, Соареш, ван Дейк, Йошида, Бертран, Буфал (Тадич, 62), Рид (Дэвис, 46), Хёйбьерг, Класи, Рэдмонд, Родригес (Лонг, 90)
Предупреждения:
нет - Буфал, 34; Класи, 76; Дэвис, 78
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
18 декабря 16:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция