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«Кан» обыграл» «Метц»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кана».

В составе победителей отличились Янн Карамо, Иван Сантини и Папе Сане. Обе команды набрали по 18 очков и делят 16-17 место.

Лига 1

18-й тур

Матч

Кан - Метц - 3:0 (1:0)

Голы

Карамо 20 (1:0). Сантини 61 (2:0). Сане 90 (3:0).

Состав

Кан: Гильберт, Яхья, Да Силва, Делаплейс (Мальбранк, 83), Бесса (Макенго, 76), Адеоти, Фере, Сантини (Сане, 72), Карамо, Роделен

Метц: Дидийон, Ривьер, Баллью, Фалетт, Бишевац, Дукур, Сарр, Манджек (Молле, 55), Коад, Эн (Милан, 62), Диалло (Вион, 74)

Предупреждения:

Сантини, 53; Карамо, 83 - Манджек, 48; Ривьер, 53; Милан, 89

Удаления:

нет - Бишевац, 57

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

18 декабря 16:30, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

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