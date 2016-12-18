«Кан» обыграл» «Метц»
Матч 18-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Метцем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кана».
В составе победителей отличились Янн Карамо, Иван Сантини и
Папе Сане. Обе команды набрали по 18 очков и делят 16-17 место.
Лига 1
18-й тур
Матч
Голы
Карамо 20 (1:0). Сантини 61 (2:0). Сане 90 (3:0).
Состав
Кан: Гильберт, Яхья, Да Силва, Делаплейс (Мальбранк, 83), Бесса (Макенго, 76), Адеоти, Фере, Сантини (Сане, 72), Карамо, Роделен
Метц: Дидийон, Ривьер, Баллью, Фалетт, Бишевац, Дукур, Сарр, Манджек (Молле, 55), Коад, Эн (Милан, 62), Диалло (Вион, 74)
Предупреждения:
Сантини, 53; Карамо, 83 - Манджек, 48; Ривьер, 53; Милан, 89
Удаления:
нет - Бишевац, 57
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
18 декабря 16:30, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция
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