Татьяна Акимова стала девятой в общем зачете Кубка мира

Десятое место в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место позволило 26-летней россиянке Татьяне Акимовой войти в топ-10 общего зачета.

Напомним, что Акимова улучшила позиции в тотале после золота в спринте и бронзовой медали в гонке преследования, но войти в десятку ей удалось только после масс-старта, который стал заключительной гонкой в Кубке мира в этом году.

Общий зачет

1. Дальмайер (Германия) - 410

2. Макарайнен (Финляндия) - 312

3. Коукалова (Чехия) - 305

4. Дорен-Абер (Франция) - 291

5. Бреза (Франция) - 275

6. Вирер (Италия) - 260

7. Хаузер (Австрия) – 247

8. Пускарчикова (Чехия) - 227

9. Акимова (Россия) - 221

10. Хильдебранд (Германия) - 214

...29. Подчуфарова - 89

...30. Глазырина - 86

...51. Шумилова – 23

…53. Загоруйко – 21

…58. Слепцова (все – Россия) - 17





