Татьяна Акимова стала девятой в общем зачете Кубка мира
Десятое место в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место позволило 26-летней россиянке Татьяне Акимовой войти в топ-10 общего зачета.
Напомним, что Акимова улучшила позиции в тотале после золота в спринте и бронзовой медали в гонке преследования, но войти в десятку ей удалось только после масс-старта, который стал заключительной гонкой в Кубке мира в этом году.
Общий зачет
1. Дальмайер (Германия) - 410
2. Макарайнен (Финляндия) - 312
3. Коукалова (Чехия) - 305
4. Дорен-Абер (Франция) - 291
5. Бреза (Франция) - 275
6. Вирер (Италия) - 260
7. Хаузер (Австрия) – 247
8. Пускарчикова (Чехия) - 227
9. Акимова (Россия) - 221
10. Хильдебранд (Германия) - 214
...29. Подчуфарова - 89
...30. Глазырина - 86
...51. Шумилова – 23
…53. Загоруйко – 21
…58. Слепцова (все – Россия) - 17