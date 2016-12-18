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«Бавария» обыграла «Дармштадт» благодаря голу Косты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Дармштадт» дома уступил «Баварии» (0:1) в 15-м туре чемпионата Германии.

Единственный гол на 71-й минуте забил нападающий гостей Дуглас Коста. 

Мюнхенцы набрали 36 очков и догнали лидировавший РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 8 баллами остался на последней строчке в таблице бундеслиги.

В следующем туре «Бавария» 21 декабря примет РБ «Лейпциг», а «Дармштадт» в тот же день сыграет в гостях с «Гертой».

Матч

Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)

Голы

Коста 71 (0:1).

Состав

Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)

Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски

Предупреждения:

Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

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