«Бавария» обыграла «Дармштадт» благодаря голу Косты

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Левандовски иронично прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч» Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски иронично прокомментировал результаты голосования за приз, как лучшему игроку по итогам года.

Матс Хуммельс: «Арсенал» – очень привлекательный для «Баварии» соперник Защитник «Баварии» Матс Хуммель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником чемпионов Германии стал лондонский «Арсенал».