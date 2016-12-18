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ЦСКА обыграл «Химки» и вернулся на первое место в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:79 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Аарон Джексон, который набрал 20 очков. У «Химок» 14 очков в активе Джейкоба Пуллена.

После этой победы ЦСКА вернулся на первое место в турнирной таблице. «Химки» идут третьими.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Химки - 95:79

Место и дата

18 декабря 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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