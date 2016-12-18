ЦСКА обыграл «Химки» и вернулся на первое место в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:79 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самым результативным стал Аарон
Джексон, который набрал 20 очков. У «Химок» 14 очков в активе Джейкоба Пуллена.
После этой победы ЦСКА вернулся на первое место в турнирной
таблице. «Химки» идут третьими.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
18 декабря 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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