«Наполи» обыграл «Торино» со счетом 5:3, Мертенс сделал покер

Матч 17-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Торино» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Наполи».

В составе победителей покер сделал Дрис Мертенс. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Влада Кирикеша. У «Торино» голы в активе Андреа Белотти, Луки Россетини и Яго Фальке (с пенальти).

«Наполи» набрал 34 очка и занимает третье место в чемпионате Италии. У «Торино» 25 очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур