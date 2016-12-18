«Наполи» обыграл «Торино» со счетом 5:3, Мертенс сделал покер
Матч 17-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Торино»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Наполи».
В составе победителей покер сделал Дрис Мертенс. Один из
мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Влада Кирикеша. У «Торино» голы
в активе Андреа Белотти, Луки Россетини и Яго Фальке (с пенальти).
«Наполи» набрал 34 очка и занимает третье место в чемпионате
Италии. У «Торино» 25 очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
17-й тур
Матч
Голы
Мертенс 14 (1:0). Мертенс 18 (2:0 - пен.). Мертенс 22 (3:0). Белотти 58 (3:1). Кирикеш 70 (4:1). Роззеттини 76 (4:2). Мертенс 80 (5:2). Фальке 84 (5:3 - пен.).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Гулам, Кирикеш, Зелински (Аллан, 73), Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 69), Кальехон, Инсинье Л. (Джаккерини, 82), Мертенс
Торино: Харт, де Сильвестри (Фальке, 56), Моретти, Роззеттини, Баррека, Заппакоста, Баселли (Лопес, 67), Вальдифьори (Лукич, 46), Бенасси, Льяич, Белотти
Предупреждения:
нет - Роззеттини, 34; Моретти, 60; Лукич, 72
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
18 декабря 17:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция