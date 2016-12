«Манчестер Сити» - «Арсенал». Хозяева вышли на поле в футболках с фамилией Гюндогана

Игроки «Манчестер Сити» вышли на матч 17-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» в футболах с фамилией полузащитника команды Илкая Гюндогана. Так они выразили свою поддержку немецкому хавбеку, который получил тяжелую травму.

Man City players walking out with 'Gundogan 8' shirts on back-to-front. Class act 👏 pic.twitter.com/8pX4oDHpij