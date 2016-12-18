«Манчестер Сити» - «Арсенал». Хозяева вышли на поле в футболках с фамилией Гюндогана
Игроки «Манчестер Сити» вышли на матч 17-го тура чемпионата
Англии против «Арсенала» в футболах с фамилией полузащитника команды Илкая
Гюндогана. Так они выразили свою поддержку немецкому хавбеку, который получил
тяжелую травму.
Man City players walking out with 'Gundogan 8' shirts on back-to-front. Class act 👏 pic.twitter.com/8pX4oDHpij— TheSPORTbible (@TSBible) 18 декабря 2016 г.
Ранее стало известно, что Гюндоган получил разрыв крестообразных связок правого колена и выбыл
до конца сезона. Напомним, в текущем сезоне 27-летний немец принял участие в 16
матчах, в которых забил пять мячей.
«Советский
спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Арсенал».
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