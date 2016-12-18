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Криштиану Роналду: Я привык к критике и доказываю все на футбольном поле

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Реала» Криштиану Роналду подвел итоги финального матча клубного чемпионата мира с «Касима Антлерс» (4:2) и всего 2016 года.

«Мы столкнулись с большими трудностями, но чтобы побеждать, необходимо преодолевать себя. В итоге, мы завершили год наилучшим способом.

Это была неделя полная радости: «Золотой мяч», клубный чемпионат мира. Просто год мечты. Хочу поблагодарить моих партнеров, потому что без них Криштиану не выиграл бы все свои индивидуальные призы.

Это был незабываемый год и с точки зрения командных побед, и с точки зрения индивидуальных наград. Мы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Европы со сборной, теперь же клубный чемпионат мира, а перед ним «Золотой мяч».

Выбрать одну победу сложно, но чемпионат Европы имеет особенную цену, потому что эта победа первая в истории.

Статистика не врет. Как я сказал, я очень счастлив. Это был волшебный год для «Реала» и национальной команды.

Что касается критики, то я привык к ней и доказываю все на футбольном поле», – приводит Goal.com слова Криштиану.

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