Светлана Ишмуратова: Две медали Акимовой внесли большие надежды в души болельщиков
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала достижения биатлонистки Татьяны Акимовой на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Напомним, в пятницу Акимова выиграла спринт, а в субботу завоевала бронзовую медаль в гонке преследования, принеся сборной России первые награды Кубка мира.
«Сенсационная победа Акимовой, наверное, стала для всех неожиданной, - цитирует Ишмуратову «Р-Спорт». - Потому что после отставания в 2-2,5 минуты девчонок от лидеров в команде болельщики, скажем так, взгрустнули. А Татьяна показала, что может бороться и выигрывать. И причем не однажды, завоевав бронзу на следующий день. Сегодня она тоже проявила себя, боролась до последнего на рубеже и дистанции. Татьяна почувствовала, что может держать такую же скорость, как Коукалова и другие лидеры. И это стало первым, очень приятным звонком - две медали Акимовой внесли большие надежды в души болельщиков».