Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России
одержала победу над Финляндией (4:3) в заключительном матче Кубка Первого
канала в Москве.
В составе российской команды голы забили Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук. У финнов отличились Харри Песонен, Хенрик Хаапала и Миро Аалтонен. При этом в середине второго периода команда Олега Знарка вела со счетом 4:1, но соперник смог отыграть две шайбы.
Россия набрала шесть очков и догнала Швецию, но из-за поражения в очном матче осталась на втором месте московского турнира. Финляндия финишировала третьей, Чехия – четвертой.
Добавим, что в общем зачете Евротура Россия продолжает уверенно лидировать, опережая на шесть очков Чехию.
Москва
Еврохоккейтур
2-й этап
Кубок Первого канала
3-й тур
Матч
Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 10:36 (3:1). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).
Место и дата
18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча