Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над Финляндией (4:3) в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.

В составе российской команды голы забили Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук. У финнов отличились Харри Песонен, Хенрик Хаапала и Миро Аалтонен. При этом в середине второго периода команда Олега Знарка вела со счетом 4:1, но соперник смог отыграть две шайбы.

Россия набрала шесть очков и догнала Швецию, но из-за поражения в очном матче осталась на втором месте московского турнира. Финляндия финишировала третьей, Чехия – четвертой.

Добавим, что в общем зачете Евротура Россия продолжает уверенно лидировать, опережая на шесть очков Чехию.

Москва

Еврохоккейтур

2-й этап

Кубок Первого канала

3-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча