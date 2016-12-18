Зинедин Зидан: Нас озадачило, как много игроки «Касимы Антлерс» бегали и боролись

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после финального матча клубного чемпионата мира против «Касимы Антлерс». Напомним, «Реал» обыграл японский клуб в дополнительное время со счетом 4:2.

«Мы всегда рады победе в важном турнире. Мы знали, что ради этого нам придется приложить серьезные усилия. Мы не удивлены тем, как играл соперник, мы знали, что он может показать такую игру. Но нас немного озадачило то, как они много бегали и как сражались. Мы прибыли сюда после долгой дороги и завоевали титул, который является для нас важным.

Иногда нам приходилось терпеть, мы не могли показать тот футбол, который нам по силам. Хорошо, что мы сохраняли позитивный настрой и знали, что в любой момент можем доставить сопернику неприятности. Если веришь до конца и сохраняешь позитивный настрой, ты можешь добиться цели. Тем более, у меня очень сильная команда», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

Счет на 9-й минуте встречи открыл нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На 44-й минуте игры полузащитник «Касимы» Гаку Сибасаки сравнял счет, а на 54-й он же вывел японскую команду вперед. Но спустя всего шесть минут Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счете. А затем он же ударами а 97-й и 104-й минутах оформил хет-трик в матче и принес своей команде победу в финале.

Добавим, что «Реал» второй раз в своей истории празднует победу на клубном чемпионате мира. Первый раз успеха на турнире футболисты мадридского клуба добились в 2014 году.