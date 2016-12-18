Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити0 : 1Арсенал
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия4 : 3Финляндия
Баскетбол  Зенит27 : 41Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Нас озадачило, как много игроки «Касимы Антлерс» бегали и боролись

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после финального матча клубного чемпионата мира против «Касимы Антлерс». Напомним, «Реал» обыграл японский клуб в дополнительное время со счетом 4:2.

«Мы всегда рады победе в важном турнире. Мы знали, что ради этого нам придется приложить серьезные усилия. Мы не удивлены тем, как играл соперник, мы знали, что он может показать такую игру. Но нас немного озадачило то, как они много бегали и как сражались. Мы прибыли сюда после долгой дороги и завоевали титул, который является для нас важным.

Иногда нам приходилось терпеть, мы не могли показать тот футбол, который нам по силам. Хорошо, что мы сохраняли позитивный настрой и знали, что в любой момент можем доставить сопернику неприятности. Если веришь до конца и сохраняешь позитивный настрой, ты можешь добиться цели. Тем более, у меня очень сильная команда», - цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

Счет на 9-й минуте встречи открыл нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На 44-й минуте игры полузащитник «Касимы» Гаку Сибасаки сравнял счет, а на 54-й он же вывел японскую команду вперед. Но спустя всего шесть минут Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счете. А затем он же ударами а 97-й и 104-й минутах оформил хет-трик в матче и принес своей команде победу в финале.

Добавим, что «Реал» второй раз в своей истории празднует победу на клубном чемпионате мира. Первый раз успеха на турнире футболисты мадридского клуба добились в 2014 году.

Матч

Реал - Касима Антлерс - 4:2 (1:1)

Голы

Бензема 9 (1:0). Шибасаки 44 (1:1). Шибасаки 52 (1:2). Роналду 60 (2:2 - пен.). Роналду 97 (3:2). Роналду 104 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 109), Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 107), Васкес (Иско, 80), Роналду (Мората, 113), Бензема

Касима Антлерс: Согахата, Уэда, Шоджи, Ниши, Шибасаки, Ямамото, Каназаки, Нагаки (Акасаки, 114), Дои (Сузуки, 88), Эндо (Ито, 102), Огасавара (Фабрисио, 66)

Предупреждения:

Рамос, 55; Каземиро, 100; Карвахаль, 101 - Ямамото, 58; Фабрисио, 93

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

18 декабря 13:30, Ниссан Стадиум, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: Я привык к критике и доказываю все на футбольном полеФорвард «Реала» Криштиану Роналду подвел итоги финального матча клубного чемпионата мира с «Касима Антлерс» (4:2) и всего 2016 года.«Реал» завоевал 21-й международный титул и вышел на первое место по этому показателюПобеда в клубном чемпионате мира в Японии стала для «Реала» 21-м международным титулом. Это позволило испанскому клубу выйти на единоличное первое место среди всех клубов мира, опередив «Аль-Ахли» из Египта и «Барселону».Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в финале клубного чемпионата мираМадридский «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира, проходящего в Японии.Президента «Реала» сконяли купить игрока, устроив вечеринку с проституткамиПрезидента мадридского «Реала» Флорентино Переса в 2013 году пытались склонить к приобретению полузащитника «Севильи» Жоффре Кондогбиа, организовав вечеринку с женщинами легкого поведения.Финал клубного чемпионата мира. «Реал» (Мадрид) – «Касима Антлерс» - 4:2. Как это былоВ воскресенье в финале клубного чемпионата мира по футболу сыграют мадридский «Реал» и японский клуб «Касима Антлерс».«Атлетико Насьональ» стал бронзовым призером клубного ЧМКолумбийский «Атлетико Насьональ» в матче за третье место взял верх над мексиканской «Америкой» на чемпионате мира среди клубов.Икер Касильяс: Уйти из «Реала» - мое лучшее решениеГолкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал об обстоятельствах своего ухода из мадридского «Реала».Джанни Инфантино: Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себяПрезидент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как проходит эксперимент с использованием судьями видеоповторов на клубном чемпионате мира в Японии.CAS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по трансферу Гарая в «Зенит»Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить иск мадридского «Реала» против «Бенфики», связанный с переходом в «Зенит» защитника Эсекиэля Гарая летом 2014 года, сообщает A Bola.Карло Анчелотти: Три-четыре года Роналду может оставаться на своем уровнеГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что вслед за «Золотым мячом» форвард Криштиану Роналду станет обладателем приза лучшему игроку года по версии ФИФА.Кроос признан лучшим немецким футболистом по версии GoalПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признан лучшим немецким игроком по версии интернет-издания Goal.Неймар назвал игрока «Реала», которого он хотел бы видеть в «Барселоне»Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар считает, что его команду серьезно бы усилил защитник мадридского «Реала» Марсело, вместе с которым он выступает за национальную команду.Зинедин Зидан – о внедрении видеоповторов: Новые идеи должны быть понятны всемГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал свое отношение к видеопросмотром, а также поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира с японской командой «Касима Антлерс».«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мираВ Японии на клубном чемпионате мира определился второй финалист. Им стал мадридский «Реал», который в 1/2 финала обыграл колумбийский клуб «Америка».«Реал» объявил состав на полуфинальный матч клубного ЧМСтал известен стартовый состав мадридского «Реала» на полуфинальный матч с командой «Америка», который состоится в рамках клубного чемпионата мира.Мир видео. Судья впервые воспользовался помощью телеповтораМир видео. Судья впервые воспользовался помощью телеповтораВиктор Кашшаи стал первым судьей в истории, кто воспользовался помощью видеоассистента в матче турнира, проходящего под эгидой ФИФА.Серхио Рамос не сыграет с «Америкой»Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит полуфинал клубного чемпионата мира с мексиканской «Америкой», сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.Зинедин Зидан: Роналду – без преувеличения лучший игрок в истории «Реала»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал португальца Криштиану Роналду лучшим игроком в истории клуба.ВИДЕО ДНЯ: Арбитр назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» после просмотра видеоповтораЯпонский клуб «Касима Антлерс» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу.Зинедин Зидан: Все в «Реале» понимают, что завтра нас ждет очень сложный матчГлавный тренер мадридского «Реала» в преддверии матча с Америкой» рассказал о физическом состоянии своих подопечных, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Касима Антлерс
Касима Антлерскалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
ЧМ среди клубов
ЧМ среди клубовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости