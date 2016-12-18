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Ковальчук признан лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией

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Форвард сборной России Илья Ковальчук признан лучшим игроком команды в матче третьего тура Кубка Первого канала с Финляндией (4:3).

На счету 33-летнего форварда шайба, ставшая победной, и голевая передача. Напомним, сборная России заняла второе место на турнире, пропустив вперед Швецию из-за поражений в личной встрече.

Добавим, что в составе сборной Финляндии лучшим игроком назван автор второго гола Хенрик Хаапала. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 10:36 (3:1). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).

Место и дата

18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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