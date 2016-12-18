Димитрис Итудис: Сегодня ЦСКА был лучшей командой на протяжении всего матча

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Химок» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 95:79

«Мы сегодня были лучшей командой и весь матч играли достаточно хорошо, чтобы победить. Все же после встречи с «Барселоной» прошло меньше 40 часов, и нам необходимо было найти энергию и концентрацию. Все же «Химки» – наш традиционный, важный соперник, это сильная команда с хорошим тренером. В раздевалке мы говорили, что провели не лучшую игру, но все же мы были «горячи» в бросках с дистанции, хорошо двигали мяч, сделали 26 передач, всего 10 потерь.

При этом не очень хорошо реализовали штрафные, позволили соперникам взять много отскоков на нашем щите, а это говорит, что мы действовали не в полную силу. Понимаю игроков – мы действуем в сложном графике, у нас много больных и травмированных. При этом и в нынешнем сезоне, и в предыдущем, и в первый мой год здесь, когда нам не хватало ведущих игроков, команда показывала хороший баскетбол и побеждала», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Аарон Джексон, который набрал 20 очков. У «Химок» 14 очков в активе Джейкоба Пуллена.

После этой победы ЦСКА вернулся на первое место в турнирной таблице. «Химки» идут третьими.

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