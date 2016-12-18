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Василий Уткин: Шипулин, победи Фуркада!

Источник:  FacebookКомментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поделился ожиданиями от сегодняшних масс-стартов на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия). Он отметил, что будет болеть за Антона Шипулина в противостоянии с Мартеном Фуркадом.

«Особенный день. Давайте поболеем сегодня за наших, за биатлон. Они сами прекрасно понимают, что в последний раз.  Даже если потом выяснится, что - нет, не в последний - это будет потом, а сегодня есть вот эта обреченность.  Если сегодня Шипулин победит Фуркада, я прощу всем все. Победи его, Антон, одолей, я вообще не стану думать, что ты там сдавал или нет. Покажите, парни и девочки, что все, что вы делаете - для победы. Это мы поймём. Кто не врал, чтобы завоевать любимую женщину? Кто не врал маме, в конце концов, когда школу прогуливал?.. 

Я могу понять стремление к победе. Я найду слова (это просто моя профессия), чтобы прославить победу. Стремление победить, оно не оправдывает, но оно объясняет. Шипулин, сегодня - рискни. Победи или сгори. Я буду верен Шипулину в успехе и в несчастьи. Шипулин, победи Фуркада! Пожалуйста. У тебя последняя возможность...  Потому что если это все ради победы, это хотя бы понятно. А если Ради успеха, денег, эфиров... 

Шипулин, грохни их всех. Пожалуйста. Слушай, в конце концов - может, в последний раз выходишь на Фуркада... Го, Шипулин, - написал Уткин.

Мужской масс-старт начнется в 13.45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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