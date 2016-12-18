Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити2 : 1Арсенал
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия4 : 3Финляндия
Баскетбол  Зенит62 : 68Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бешикташ» заинтересован в подписании Ломбертса

Комментарии

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, сообщает Geripas.

Источник приводит слова Ломбертса о его текущей ситуации в команде.

- Странная ситуация: я не вхожу в планы Луческу, но клуб не хочет меня отпускать. Правда, что у меня хороший контракт, но я хочу играть, - цитирует издание Ломбертса.

Напомним, ранее защитник «Зенита» отметил, что летом он близок к переходу в «Бешикташ», но турецкий клуб решил отменить сделку, и для игрока это было «разочарованием». В летнее трансферное окно Ломбертсом также интересовался «Андерлехт», который не смог договориться с «Зенитом» о сумме трансфера.

В чемпионате России-2016/2017 31-летний футболист провел пять матчей. Также на счету защитника пять игр в Лиге Европы и два матча в Кубке России. Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Витсель отказался от перехода в «Челси» ради «Ювентуса»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отклонил предложение «Челси», так как согласовал условия контракта с «Юветусом».«Уфа» ведет переговоры с «Хаддерсфилдом» о возвращении ПауревичаХорватский полузащитник Иван Пауревич, выступающий за «Хаддерсфилд», с большой долей вероятности вернется в «Уфу», сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.Андрей Червиченко: Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агентБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение ЦСКА расстаться с нападающим Ласина Траоре.«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия Цыбанева«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия ЦыбаневаБразильское пополнение «Зенита» не заставило долго себя ждать.Дмитрий Селюк: Мы подобрали для Траоре клуб, но теперь все зависит от «Монако»Агент нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что разрыв арендного соглашения между ЦСКА и ивуарийцем зависит от «Монако».«Спартак» не хочет отпускать Ромуло бесплатно«Спартак» не готов бесплатно отпустить полузащитника Ромуло в Бразилию, сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.Полузащитник «Сантоса» отказался переходить в «Зенит»19-летний футболист «Сантоса» Тиагу Майа отказался от перехода в «Зенит».«Спартаку» надо отпускать Ромуло». Обзор Евгения Ловчева«Спартаку» надо отпускать Ромуло». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев –о последних новостях в российском футболе.«Челси» может приобрести у «Монако» Бакайоко на замену Оскару«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщают британские СМИ.Андрей Червиченко: «Зенит» не пройдет «Андерлехт», и больше всех будет смеяться «Ростов»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.Агент: Кверквелия на 99% перейдет в другую российскую командуАгент защитника «Рубина» Соломона Кверквелия Реваз Челебадзе сообщил, что вопрос об уходе его клиента из казанского клуба практически решен.Агент Маркова: «Зенит» проявляет интерес к ЕвгениюАгент нападающего «Тосно» Евгения Маркова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры его клиента.«Трабзонспор» договорился со «Спартаком» об аренде Попова«Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» об аренде полузащитника Ивелина Попова, утверждает Takvim.«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себе«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себеЭкс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» - о моментах своей карьеры в петербургском клубе.Анатолий Мещеряков: Самедов стоит 5 миллионов евроПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, за какую сумму полузащитник Александр Самедов может перейти в другой клуб.Евгений Марков: Интерес ЦСКА? Пока без комментариевФорвард «Тосно» Евгений Марков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» отказался комментировать интерес ЦСКА.Китайский клуб может заплатить за Фабрегаса 48 млн евроПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас всерьез заинтересовал китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».«Спартак» начал переговоры по трансферу АдрианоПредставители «Спартака» прибыли в Милан для проведения переговоров по поводу перехода нападающего Луиса Адриано в московский клуб, сообщает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera.«Барош просит, чтобы я не нервничал». Экс-игрок «Зенита» хочет заиграть в Чехии«Барош просит, чтобы я не нервничал». Экс-игрок «Зенита» хочет заиграть в ЧехииКорреспондент «Советского спорта» поговорил с бывшим игроком «Зенита-2» Ильей кубышкиным, который хочет закрепиться в «Словане».Полузащитник «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго»Бразильский полузащитник московского «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго», сообщает Fox Sports.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бешикташ
Бешикташкалендарьстатистика
Николас Ломбертс
Николас Ломбертсвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы