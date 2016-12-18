«Бешикташ» заинтересован в подписании Ломбертса

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, сообщает Geripas.

Источник приводит слова Ломбертса о его текущей ситуации в команде.

- Странная ситуация: я не вхожу в планы Луческу, но клуб не хочет меня отпускать. Правда, что у меня хороший контракт, но я хочу играть, - цитирует издание Ломбертса.

Напомним, ранее защитник «Зенита» отметил, что летом он близок к переходу в «Бешикташ», но турецкий клуб решил отменить сделку, и для игрока это было «разочарованием». В летнее трансферное окно Ломбертсом также интересовался «Андерлехт», который не смог договориться с «Зенитом» о сумме трансфера.

В чемпионате России-2016/2017 31-летний футболист провел пять матчей. Также на счету защитника пять игр в Лиге Европы и два матча в Кубке России. Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.