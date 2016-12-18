«Леганес» и «Эйбар» сыграли вничью

Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 23-й минуте хозяев вывел вперед Мигель Анхель Герреро. Через четыре минуты они остались в меньшинстве после удаления Яго Эррерина. На 76-й минуте сравнял результат Бебе.

«Эйбар» набрал 23 очка и занимает седьмое место. У «Леганеса» 16 очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

16-й тур