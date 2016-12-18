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«Леганес» и «Эйбар» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 23-й минуте хозяев вывел вперед Мигель Анхель Герреро. Через четыре минуты они остались в меньшинстве после удаления Яго Эррерина. На 76-й минуте сравнял результат Бебе.

«Эйбар» набрал 23 очка и занимает седьмое место. У «Леганеса» 16 очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

16-й тур

Матч

Леганес - Эйбар - 1:1 (1:0)

Голы

Герреро 23 (1:0). Бебе 76 (1:1).

Состав

Леганес: Эррерин, Бустинса, Марин, Инсуа, Рамос (Лопес, 68), Пирес, Ромо, Перес (Барриос, 29), Тимор, Мачис, Герреро (Невес, 85)

Эйбар: Родригес, Гальвес, Арбилья, Лежён, Луна, Пенья (Гарсия К., 57), Гарсия Д. (Гонсалес, 46), Эскаланте, Инуи (Бебе, 70), Энрих, Педро Леон

Предупреждения:

Тимор, 60; Марин, 89 - Инуи, 34; Гонсалес, 62

Удаления:

Эррерин, 27 - нет

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

18 декабря 18:15, Бутарке, Онлайн-трансляция

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