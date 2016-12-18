«Леганес» и «Эйбар» сыграли вничью
Матч
16-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Эйбаром» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1.
На
23-й минуте хозяев вывел вперед Мигель Анхель Герреро. Через четыре минуты они
остались в меньшинстве после удаления Яго Эррерина. На 76-й минуте сравнял
результат Бебе.
«Эйбар»
набрал 23 очка и занимает седьмое место. У «Леганеса» 16 очков и 15-е место.
Чемпионат
Испании. Примера
16-й тур
Матч
Голы
Герреро 23 (1:0). Бебе 76 (1:1).
Состав
Леганес: Эррерин, Бустинса, Марин, Инсуа, Рамос (Лопес, 68), Пирес, Ромо, Перес (Барриос, 29), Тимор, Мачис, Герреро (Невес, 85)
Эйбар: Родригес, Гальвес, Арбилья, Лежён, Луна, Пенья (Гарсия К., 57), Гарсия Д. (Гонсалес, 46), Эскаланте, Инуи (Бебе, 70), Энрих, Педро Леон
Предупреждения:
Тимор, 60; Марин, 89 - Инуи, 34; Гонсалес, 62
Удаления:
Эррерин, 27 - нет
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
18 декабря 18:15, Бутарке, Онлайн-трансляция