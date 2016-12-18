Душко Иванович: Со Шведом все было бы проще

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда уступила со счетом 79:95.

«Сегодня ЦСКА был лучшей командой. Мы не смогли сыграть в защите так, как нужно, чтобы победить ЦСКА. 60 очков за 20 минут – очень много. Однако это только первый матч против армейцев, у нас впереди еще немало встреч, и я думаю, что с каждым разом мы будем выступать лучше.

Из-за температуры нам не смог помочь Швед. Он наш лидер, очень важный игрок для команды, но даже если бы он сегодня был на площадке и не играл хорошо в защите, у нас не было бы шансов. Хотя, конечно, с ним все было бы проще», - цитирует Ивановича официальный сайт «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Аарон Джексон, который набрал 20 очков. У «Химок» 14 очков в активе Джейкоба Пуллена. После этой победы ЦСКА вернулся на первое место в турнирной таблице. «Химки» идут третьими.

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