Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити2 : 1Арсенал
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия4 : 3Финляндия
Баскетбол  Зенит62 : 68Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Васильев: Акимовой нужно успокоиться и уехать в лес

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российской биатлонистки Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что сегодня она стала десятой в масс-старте, а до этого выиграла спринт и заняла третье место в гонке преследования.

«Очень хорошее выступление Акимовой! Тане, прежде всего, сейчас надо успокоиться. Уехать куда-нибудь в лес – туда, где нет людей, журналистов. Чтобы никто не доставал, выключить все телефоны и потренироваться в спокойной обстановке перед январскими стартами. Две с половиной недели потренироваться, отдохнуть, прийти в себя и успокоить эмоции после успеха.

Никто не думал, что она прямо сейчас сможет выиграть гонку. При этом Татьяна подтвердила, что ее золото было не случайным, как в субботней гонке, так и в воскресной. Сегодня Таня очень грамотно разложила всю гонку. Только вот досадные промахи были. Мне кажется, ее захлестнули эмоции из-за бремени лидерства», - цитирует Васильева «Р-Спорт».

Напомним, выиграла гонку чешка Габриэла Коукалова. С результатами женского масс-старта вы можете ознакомиться здесь.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Ишмуратова: Две медали Акимовой внесли большие надежды в души болельщиковДвукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала достижения биатлонистки Татьяны Акимовой на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).Татьяна Акимова стала девятой в общем зачете Кубка мираДесятое место в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место позволило 26-летней россиянке Татьяне Акимовой войти в топ-10 общего зачета.Татьяна Акимова: Не отказалась бы стартовать еще и завтра26-летняя российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление на 3-м этапе Кубка мира, глде выиграла две медали, а в масс-старте попала замкнула топ-10.Мартен Фуркад: На Рождество придется есть много шоколада, значит, после паузы я буду в плохой формеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове Место, в котором он занял первое место.Коукалова выиграла масс-старт в Нове Место, Акимова - десятаяНа этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялся женский масс-старт. Победу одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.Александр Касперович: Не хотелось бы, чтобы мы понесли какое-то наказаниеГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поделился эмоциями в ожидании вердикта IBU в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.Кубок мира. Масс-старт. Женщины. ОнлайнВ воскресенье в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка с общего старта у женщин.Антон Бабиков: Доволен гонкой, но у Шемппа лучше работали лыжиРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове Место.Фуркад увеличил отрыв от Шипулина до 158 очковФранцузский биатлонист Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира-2016/17.Фуркад выиграл масс-старт в Нове Место, Шемпп - второй, Бабиков - третийФранцуз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место.Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. ОнлайнВ воскресенье в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка с общего старта у мужчин.Василий Уткин: Шипулин, победи Фуркада!Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поделился ожиданиями от сегодняшних масс-стартов на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия). Он отметил, что будет болеть за Антона Шипулина в противостоянии с Мартеном Фуркадом.Сборную Россию в масс-старте представит только АкимоваТатьяна Акимова станет единственной спортсменкой из сборной России в первом в сезоне масс-старте, который пройдет 18 декабря в чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира.Светлана Слепцова: Мы все рады за АкимовуРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла 36-е место.Татьяна Акимова: После финиша я не расплакалась, а сильно удивиласьРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла третье место.Акимова по-прежнему 11-я в общем зачете Кубка мира, Слепцова – 58-яТатьяна Акимова осталась на 11-м месте в общем зачете Кубка мира после того, как завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на 3-м этапе, который проходит в чешском Нове место.Дважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подрядДважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подряд26-летняя россиянка Татьяна Акимова завоевала медаль во второй подряд гонке на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове Место.Акимова стала третьей в гонке преследования в Нове Место, победила француженка ШевальеНа этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) завершилась гонка преследования. Победу одержала французская биатлонистка Анаис Шевалье, а россиянка Татьяна Акимова заняла третье место.Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. ОнлайнВ субботу в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка преследования у женщин.Гараничев и Малышко не попали в число участников масс-стартаРоссийские биатлонисты Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко не попали в число участников первого в сезоне масс-старта, который состоится 18 декабря в Нове Место (Чехия) в рамках 3-го этапа Кубкам мира.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости
Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильеввсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости