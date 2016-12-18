Дмитрий Васильев: Акимовой нужно успокоиться и уехать в лес

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российской биатлонистки Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что сегодня она стала десятой в масс-старте, а до этого выиграла спринт и заняла третье место в гонке преследования.

«Очень хорошее выступление Акимовой! Тане, прежде всего, сейчас надо успокоиться. Уехать куда-нибудь в лес – туда, где нет людей, журналистов. Чтобы никто не доставал, выключить все телефоны и потренироваться в спокойной обстановке перед январскими стартами. Две с половиной недели потренироваться, отдохнуть, прийти в себя и успокоить эмоции после успеха.

Никто не думал, что она прямо сейчас сможет выиграть гонку. При этом Татьяна подтвердила, что ее золото было не случайным, как в субботней гонке, так и в воскресной. Сегодня Таня очень грамотно разложила всю гонку. Только вот досадные промахи были. Мне кажется, ее захлестнули эмоции из-за бремени лидерства», - цитирует Васильева «Р-Спорт».

Напомним, выиграла гонку чешка Габриэла Коукалова. С результатами женского масс-старта вы можете ознакомиться здесь.