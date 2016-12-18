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«Локомотив-Кубань» благодаря победе над «Зенитом» вышел на третье место в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от «Локомотива-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 62:68 (12:19, 15:22, 17:10, 18:17).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефан Маркович, набравший 15 очков и сделавший девять подборов. У гостей 14 очками отметился форвард Владимир Ивлев, также 13 очков и семь подборов в активе капитана команды Андрея Зубкова.

Подопечные Василия Карасева потерпели третье поражение в регулярном чемпионате и остались на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе шесть побед. Краснодарцы одержали восьмую победу в десяти играх и поднялись на третье место, сместив оттуда «Химки». 

Следующий матч в Единой лиге «Зенит» проведет 21 декабря в Петербурге против «Астаны». Для «Локомотива-Кубани» прошедшая игра стала последней в 2016 году. Ближайший матч в Единой лиге подопечные Саши Обрадовича проведут 8 января в Краснодаре против УНИКСа.

4 января команды стартуют в топ-16 Кубка Европы. «Локомотив-Кубань» сыграет в Испании с «Гран Канарией», а «Зениту» предстоит выездной матч против «Нижнего Новгорода». 

Матч

Зенит - Локомотив-Кубань - 62:68

Место и дата

18 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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