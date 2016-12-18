«Манчестер Сити» одержал волевую победу в матче с «Арсеналом»
Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Манчестер Сити».
На пятой минуте «канонирам» удалось открыть счет. После
ошибки обороны «Сити» мяч в ворота послал Тео Уолкотт. Впоследствии «Сити»
захватил инициативу и забил два мяча в ответ. Отличились Лерой Сане и Рахим
Стерлинг. Еще несколько раз гостей выручил Петр Чех.
«Ман Сити» набрал 36 очков и занимает второе место в
чемпионате Англии. У «Арсенала» 34 очка и четвертое место.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция