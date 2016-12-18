«Манчестер Сити» одержал волевую победу в матче с «Арсеналом»

Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

На пятой минуте «канонирам» удалось открыть счет. После ошибки обороны «Сити» мяч в ворота послал Тео Уолкотт. Впоследствии «Сити» захватил инициативу и забил два мяча в ответ. Отличились Лерой Сане и Рахим Стерлинг. Еще несколько раз гостей выручил Петр Чех.

«Ман Сити» набрал 36 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Арсенала» 34 очка и четвертое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур