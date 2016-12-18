«Тоттенхэм» обыграл «Бернли»
Матч 17-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Бернли»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Тоттенхэма».
В составе победителей отличились Делле Алли и Дэнни Роуз. У «Бернли»
гол в активе Эшли Барнса.
«Тоттенхэм» набрал 33 очка и занимает пятое место. У «Бернли»
17 очков и 16-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Тоттенхэм - Бёрнли - 2:1 (1:1)
Голы
Барнс 21 (0:1). Алли 27 (1:1). Роуз 71 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Роуз (Дэвис, 77), Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Сиссоко, 63), Уинкс, Дайер, Кейн
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Марни (Дефур, 84), Хендрик, Эрфилд, Бойд (Кайтли, 83), Грэй, Барнс (Воукс, 80)
Предупреждения:
Сиссоко, 70 - Барнс, 28; Лоутон, 90
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция