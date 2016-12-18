«Марсель» обыграл «Лилль»
Матч 18-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лиллем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матч – 2:0 в пользу «Марселя».
В составе победителей отличились Бафетимби Гомис и Флориан Товен. «Марель» набрал 27 очков и занимает шестое место. У «Лилля» 20 очков и 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
18-й тур
Матч
Голы
Гомис 56 (1:0). Товен 61 (2:0).
Состав
Марсель: Пеле, Сакаи, Роланду, Фанни, Губочан, Ангуисса, Товен (Кабелла, 86), Ванкер, Лопес (Диарра, 82), Н'Джи, Гомис (Сарр, 75)
Лилль: Эньеама, Баша (Кивелли, 74), Берья (Палмиери, 48), Сумаоро, Корчиа, Лопеш (Биссума, 86), Слити, Амаду, Санхаре, Эдер, Бензья
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
18 декабря 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически