Саша Обрадович: Мы держали тот ритм, который удобен нам и неудобен «Зениту»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в выездном матче Единой лиги ВТБ (68:62).

– «Зенит» – очень большая команда. Большое достижение, что обыграли их. Мы сыграли тактически хорошо, не дали атаковать тем игрокам, которых хотели закрыть. Мы держали тот ритм, который удобен нам и неудобен «Зениту». Наверное, впервые так хорошо сыграли.

– Как удалось так здорово сыграть против Тиммы и Тулсона? Специально разбирали их игру?

– Да, Тулсон – один из главных их снайперов, и даже те броски, которые ему дали сделать, были сложными. Это как раз часть нашей тактики – либо он совершает сложный бросок, либо отдает мяч партнеру, который не так хорош в броске, – передает слова Обрадовича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл дома «Локомотиву-Кубани» со счетом 62:68. У хозяев самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 15 очков, а в составе гостей 14 очками отметился Владимир Ивлев.

Петербургская команда потерпела третье поражение в девяти играх Единой лиги и осталась на пятой позиции в турнирной таблице. Краснодарцы одержали восьмую победу в десяти матчах и вышли на третье место. Для «Локомотива-Кубани» прошедшая игра стала последней в 2016 году. Ближайший матч подопечные Саши Обрадовича проведут 4 января в Испании против «Гран Канарии» в рамках Кубка Европы. «Зенит» 21 декабря примет в Петербурге «Астану».