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Олег Знарок: Умарку нужно голову оторвать за такие слова

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) возмутился из-за слова шведского форварда Линуса Умарка.

- Форвард шведов Линус Умарк сказал, что он рад, что русским испортили праздник. Что бы вы ему ответили?

- Да за такие слова надо голову отрывать, и все!. Сейчас наши ребята это прочитают, и не думаю, что Умарку после этого будет сладко, - сказал Знарок.

Ранее Умарк заявил: «Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник».

Матч

Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36 (3:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).

Место и дата

18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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