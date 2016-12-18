Олег Знарок: Умарку нужно голову оторвать за такие слова

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) возмутился из-за слова шведского форварда Линуса Умарка.

- Форвард шведов Линус Умарк сказал, что он рад, что русским испортили праздник. Что бы вы ему ответили?

- Да за такие слова надо голову отрывать, и все!. Сейчас наши ребята это прочитают, и не думаю, что Умарку после этого будет сладко, - сказал Знарок.

Ранее Умарк заявил: «Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник».