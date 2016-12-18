Олег Знарок: Умарку нужно голову оторвать за такие слова
Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча против
сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) возмутился из-за слова
шведского форварда Линуса Умарка.
- Форвард
шведов Линус Умарк сказал, что он рад, что русским испортили праздник. Что бы
вы ему ответили?
- Да за такие слова надо голову отрывать, и все!. Сейчас наши
ребята это прочитают, и не думаю, что Умарку после этого будет сладко, - сказал
Знарок.
Ранее Умарк заявил: «Рад победе на
турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что
этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы,
что уничтожили праздник».
Матч
Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36 (3:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).
Место и дата
18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция