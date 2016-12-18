Олег Знарок: Клубный принцип формирования троек – не панацея

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) рассказал, насколько оправдали себя принципы комплектования команды.

- Клубный принцип формирования троек себя оправдал?

- Где-то да, где-то нет. Это не панацея.

- Не панацея?

- Так я ведь только что сказал. Не панацея. Только что ответил на этот вопрос, а тут вы опять. Тут важно, не кто из какого клуба, а в какой физической форме подошли игроки к турниру. Здесь много нюансов, а у нас просто не хватает времени.

- Почему вы не дали провести ни одного матча вратарю Бобкову?

- Потому что мы проверяем в международных матчах других ребят, - сказал Знарок.

Напомним, что после победы над Финляндией сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала.