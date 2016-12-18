Олег Знарок: Клубный принцип формирования троек – не панацея
Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча против
сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) рассказал, насколько оправдали
себя принципы комплектования команды.
- Клубный принцип формирования троек себя
оправдал?
- Где-то да, где-то нет. Это не панацея.
- Не
панацея?
- Так я ведь только что сказал. Не панацея. Только что ответил на
этот вопрос, а тут вы опять. Тут важно, не кто из какого клуба, а в какой
физической форме подошли игроки к турниру. Здесь много нюансов, а у нас просто
не хватает времени.
- Почему
вы не дали провести ни одного матча вратарю Бобкову?
- Потому что мы проверяем в международных матчах других ребят, -
сказал Знарок.
Напомним, что после победы над Финляндией сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала.
Матч
Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36 (3:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).
Место и дата
18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция