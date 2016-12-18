Рахим Стерлинг: В первом тайме я должен был забивать головой

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг подвел итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в 17-м туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

«Мы окопались на чужой половине поля, остались в игре и, в конце концов, добились победы. Здорово, что мне удалось отметиться голом. Но самое главное – это выигрыш команды. В первом тайме я тоже должен был забивать, когда бил головой», – приводит BBC слова Стерлинга.

Напомним, Стерлинг стал автором победного гола на 71-й минуте. Победа позволила «горожанам» подняться на второе место в таблице.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча