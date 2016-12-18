Рахим Стерлинг: В первом тайме я должен был забивать головой
Полузащитник «Манчестер
Сити» Рахим Стерлинг подвел итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в 17-м туре
премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».
«Мы окопались на чужой половине поля, остались в игре и, в
конце концов, добились победы. Здорово, что мне удалось отметиться голом. Но
самое главное – это выигрыш команды. В первом тайме я тоже должен был забивать,
когда бил головой», – приводит BBC
слова Стерлинга.
Напомним, Стерлинг стал автором победного гола на 71-й минуте. Победа позволила «горожанам» подняться на второе место в таблице.
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча