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Рахим Стерлинг: В первом тайме я должен был забивать головой

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг подвел итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в 17-м туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

«Мы окопались на чужой половине поля, остались в игре и, в конце концов, добились победы. Здорово, что мне удалось отметиться голом. Но самое главное – это выигрыш команды. В первом тайме я тоже должен был забивать, когда бил головой», – приводит BBC слова Стерлинга.

Напомним, Стерлинг стал автором победного гола на 71-й минуте. Победа позволила «горожанам» подняться на второе место в таблице.

Матч

Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва

Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)

Предупреждения:

Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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