Кайл Лэндри: «Зениту» больше нельзя проигрывать в Единой лиге ВТБ

Капитан «Зенита» Кайл Лэндри поделился мнением о причинах поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (62:68).

- Почему не дожали «Локомотив»? У нас закончились силы. Мы потратили их очень много после того, как плохо провели первую половину. Проявили характер, вернулись в игру, но на концовку нас не хватило, чем мы все расстроены. Нам нужно сделать правильные выводы, мы не должны так проводить первую половину: уже второй матч подряд мы ее проваливаем. Это уже третье наше поражение в лиге ВТБ, больше проигрывать нельзя, - передает слова Лэндри корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл дома «Локомотиву-Кубани» со счетом 62:68. У хозяев самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 15 очков, а в составе гостей 14 очками отметился Владимир Ивлев.

Петербургская команда потерпела третье поражение в девяти играх Единой лиги и осталась на пятой позиции в турнирной таблице. В предыдущей встрече «Зенит» проиграл УНИКСу (84:95). Краснодарцы одержали восьмую победу в десяти матчах и вышли на третье место.

21 декабря подопечные Василия Карасева проведут последний матч в 2016 году. В Петербурге «Зенит» примет «Астану». «Локомотив-Кубань» ближайшую игру проведет 4 января в рамках Кубка Европы против «Гран Канарии».