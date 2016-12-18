Пеп Гвардиола: Я счастлив быть тренером «Сити»
Главный тренер «Манчестер
Сити» Пеп Гвардиола оценил игру команды в матче с «Арсеналом» (2:1) в 17-м туре
премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».
«Я ничего не сказал игрокам в перерыве. Я лишь попросил их не думать о счете и продолжать в том же духе. «Арсеналу» просто повезло в первом тайме.
То же самое было в матче с «Челси». Тогда мы играли хорошо, но проиграли. Сегодня же победили.
Ребята отдаются на поле в каждом матче. Я счастлив, что являюсь тренером «Сити». У команды всегда нужный настрой.
Нам нравилось играть сегодня, но это было нелегко из-за высокого прессинга со стороны «Арсенала», который действует в защите компактно. Когда вернутся некоторые наши игроки, надеюсь, мы будем забивать больше», – приводит BBC слова Гвардиолы.
Напомним, «Манчестер Сити» одержал волевую победу, проиграв первый тайм со счетом 0:1. Голы в составе «горожан» забили Лерой Сане и Рахим Стерлинг.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция