Пеп Гвардиола: Я счастлив быть тренером «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру команды в матче с «Арсеналом» (2:1) в 17-м туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

«Я ничего не сказал игрокам в перерыве. Я лишь попросил их не думать о счете и продолжать в том же духе. «Арсеналу» просто повезло в первом тайме.

То же самое было в матче с «Челси». Тогда мы играли хорошо, но проиграли. Сегодня же победили.

Ребята отдаются на поле в каждом матче. Я счастлив, что являюсь тренером «Сити». У команды всегда нужный настрой.

Нам нравилось играть сегодня, но это было нелегко из-за высокого прессинга со стороны «Арсенала», который действует в защите компактно. Когда вернутся некоторые наши игроки, надеюсь, мы будем забивать больше», – приводит BBC слова Гвардиолы.

Напомним, «Манчестер Сити» одержал волевую победу, проиграв первый тайм со счетом 0:1. Голы в составе «горожан» забили Лерой Сане и Рахим Стерлинг.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча