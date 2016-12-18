Василий Карасев: «Зенит» значительно осложнил себе шансы на высокое место в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани», который прошел в Санкт-Петербурге (62:68).

– Сколько Тулсон по плану может выполнять бросков за матч?

– Тулсон – снайпер, он должен забивать мячи. То, что он показывает, это очень плохая тенденция: как команда выше уровня – его процент реализации катастрофически падает. Понятно, что в конце должны бить лидеры, чтобы отыграться.

Сейчас совершенно не в форме Карасев, тот же Сергеев после болезни. Тулсон показывал в прошлом сезоне, что может забивать. Это, конечно, все самооправдание. Проиграли мы не в концовке, а в первых двух четвертях. В нападении сыграли отвратительно, не могли попасть из-под кольца.

– Почему команда так плохо начинает второй матч подряд? Лэндри сказал, что команда устала.

– Команда не могла устать. На последней тренировке у нас не тренировались Лэндри, Тулсон, Сергеев, Маркович. Кто-то болеет, у кого-то травма. Наверное, они где-то в самом начале берегли себя, вкатывались. Никакой усталости не может быть, мы сейчас находимся дома, график нормальный.

– После двух поражений подряд в чемпионате «Зенит» серьезно ухудшил свое положение в лиге ВТБ и шансы на высокое место?

– Мы значительно осложнили себе шансы, потому что домашние матчи надо выигрывать. Значит, будем работать в два раза больше. Дай бог, черная полоса травм пройдет. Хотя, тот же «Локомотив» приехал без двух игроков, казанцы тоже. Но когда обойма из шести человек не может тренироваться – это очень сложно, – передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл дома «Локомотиву-Кубани» со счетом 62:68. У хозяев самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 15 очков, а в составе гостей 14 очками отметился Владимир Ивлев.

Петербургская команда потерпела третье поражение в девяти играх Единой лиги и осталась на пятой позиции в турнирной таблице. В предыдущей встрече «Зенит» проиграл УНИКСу (84:95). Краснодарцы одержали восьмую победу в десяти матчах и вышли на третье место.

21 декабря подопечные Василия Карасева проведут последний матч в 2016 году. В Петербурге «Зенит» примет «Астану». «Локомотив-Кубань» ближайшую игру проведет 4 января в рамках Кубка Европы против «Гран Канарии».