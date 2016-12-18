Второй тайм матча «Депортиво» - «Осасуна» не начался вовремя из-за проблем с освещением

Неймар назвал игрока «Реала», которого он хотел бы видеть в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар считает, что его команду серьезно бы усилил защитник мадридского «Реала» Марсело, вместе с которым он выступает за национальную команду.