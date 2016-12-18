Второй тайм матча «Депортиво» - «Осасуна» не начался вовремя из-за проблем с освещением
Второй тайм матча 16-го тура чемпионата Испании «Депортиво» -
«Осасуна» на данный момент не начался. В перерыве на стадионе погасло
искусственное освещение.
Сейчас на стадионе работает табло и рекламные щиты, но не
работает освещение поля. Решение о продолжении матча будет принято позднее.
После первого тайма «Депортиво» ведет со счетом 2:0.
Матч
Депортиво - Осасуна - 2:0 (2:0)
Голы
Андоне 7 (1:0). Бабел 42 (2:0).
Состав
Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Борхес, Чолак, Хиль (Гама, 72), Хуанфран, Альбентоса, Гильерме, Андоне (Хоселу, 80), Бабел (Морено, 90)
Осасуна: Наузет, Клерк, Боннин, M. Iván, де лас Куэвас (Кодро, 72), Торрес, Чосич, Мерида (Ривьер, 46), Леон, Беренгер, Гарсия Д.
Предупреждения:
Хуанфран, 66 - де лас Куэвас, 52; M. Iván, 73; Клерк, 80
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
18 декабря 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция